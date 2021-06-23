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23 Haziran 2021 Çarşamba günü yayınlandı
Su dolu kuyuya düşen köpeği itfaiye kurtardı

Su dolu kuyuya düşen köpeği itfaiye kurtardı

- Köpeğin kurtarılması

Mahsur Kaldı Kurtarma Operasyonu Amatör Kamera Trafik Kazası Doğal Afet 

-- Detaylar

( KAYSERİ ) - KAYSERİ

- Kayseri'nin Felahiye ilçesinde 7 metrelik su dolu kuyuya düşen köpek, itfaiye ekiplerince kurtarıldı. Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığı ekipleri, Felahiye ilçesi Kuruhöyük Mahallesi’nde meydana gelen olayda, bir köpeğin 7 metrelik kuyuya düştüğü ve orada mahsur kaldığı ihbarınının ardından bölgeye gitti. Ekipler, merdiven ve ip aracılığıyla köpeği zarar vermeden mahsur kaldığı yerden kurtardı. Su dolu kuyuda kalan köpeğin korkmaması için itfaiye ekiplerinin okşayarak sevmesi ve kurtarma operasyonu amatör kameralara yansıdı. Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç’ın talimatlarıyla güçlendirilen İtfaiye Daire Başkanlığı, 16 istasyon, 53 araç ve 258 personel ile kentte yangından trafik kazasına, doğal afetlerden, tehlikeye düşmüş tüm canlıların canlarını korumaya ve kurtarmaya kadar birçok konuda görevini sürdürüyor. (TB-
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