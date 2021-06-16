Su borusu patladı, yollar göle döndü

- Erzurum’da su borusunun patlaması üzerine yollar göle döndü. Erzurum-Bingöl karayolu üzerinde bulunan ana şebeke suyu borusu bilinmeyen bir nedenden dolayı patladı. Borunun patlamasının ardından yol bir anda suyla doldu. Kısa süreliğine trafiğe kapatılmasının ardından ekiplerin çalışmalarını tamamlanmasıyla karayolu tek şerit olarak yeniden trafiğe açıldı. (ERZ-ÖB-Y)
Copyright BeyazGazete.Com ' Tüm Hakları Saklıdır.Web sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir. Kaynakları beraberinde belirtilmiştir. Haberleri kopyalamayınız.Norm Yazılım