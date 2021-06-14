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14 Haziran 2021 Pazartesi günü yayınlandı
Su borusu patladı: Yol çöktü, trafik durdu

Su borusu patladı: Yol çöktü, trafik durdu

Çöken yol detay

Polis Bild Güvenlik Önlemi Polis Ekipleri 

-Vatandaş röportaj
-Belediye ekipleri çalışma detay

( SİVAS )- Sivas’ta araç trafiğinin yoğun olduğu caddede su borusu patlayınca yolda çökme meydana geldi SİVAS

- Sivas’ta araç trafiğinin yoğun olduğu caddede su borusu patlayınca yolda çökme meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, olay Atatürk Caddesi'nde meydana geldi. Araç trafiğinin yoğun olduğu caddede yaklaşık 2 metrelik bir alanda yaklaşık 30 santimetrelik bir çökme meydana geldi. Çevredeki vatandaşlar durumu yetkililere bildirdi. Olay yerine gelen polis ekipleri yolu araç trafiğine kapatarak güvenlik önlemi aldı. Belediye ekiplerinin gelmesiyle yolda kazı çalışması yapıldı. Çalışmanın ardından çökmeye, yolun altında bulunan su borusunun patlamasının neden olduğu anlaşıldı. Belediye ekipleri çöken yolda çalışma başlattı.
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