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26 Ekim 2020 Pazartesi günü yayınlandı
Su borucu patladı, tazyikli su cami minaresini aştı

Su borucu patladı, tazyikli su cami minaresini aştı

olay yerinden görüntü

Hastane İş Makinası Yol Çalışması Cami Minaresi 

-patlayan borudan suyun fışkırması

( ERZURUM ) - ERZURUM

- Erzurum’da yol çalışması sırasında iş makinasının patlattığı su borusu görsel şölen oluşturdu. Borudan tazyikli olarak fışkıran su bölgede bulunan cami minaresinin yüksekliğine ulaştı. Erzurum - Çat karayolu Şehir Hastanesi yakınlarında yol çalışması yapan iş makinası su borusunun patlamasına neden oldu. Tazyikli şekilde bir anda fışkıran su şehir hastanesinin çatısına kadar yükseldi. Yaklaşık yarım saat devam eden arıza ESKİ ekiplerinin arızaya müdahale etmesi sonucu giderildi. (ÇK-AT)
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