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29 Aralık 2020 Salı günü yayınlandı
Su birikintisine hızlı giren ticari araç takla attı: 2 yaralı

Su birikintisine hızlı giren ticari araç takla attı: 2 yaralı

olay yeri

Kurtarma Ekibi Bild Ticari Araç Direksiyon Trol 

-SÜRÜCÜNÜN AMBULANSTA HASTANEYE GÖTÜRÜLME ANI
-araç ve yoldan görnütü

( ANTALYA ) - ANTALYA

- Antalya'da yağış sonrası su birikintisine giren sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu takla atan araç araçta bulunan 2 kişi yaralandı. Kazada yaralanan araç sürücüsü Bayram Başkaya kazayı hafif yaralı olarak atlatırken, araçta yolcu olarak bulunan Yusuf Yakup Arslan’ın durumunun ağır olduğu bildirildi.
Kaza Manavgat ilçesi çevre yolunda meydana meydana geldi. Edinilen bilgiye göre Alanya istikametinden Antalya istikametine seyir halindeki Bayram Başkaya idaresindeki 07 LTS 23 plakalı ticari araç, yağmur sebebiyle oluşan su birikintisine girip kontrolden çıktı ve beton bariyerlere çarpıp takla attı. Araçta bulunan 2 kişi yaralandı. Araç sürücüsü Bayram Başkaya kazayı hafif yaralı olarak atlatırken, araçta yolcu olarak bulunan ve Antalya Büyükşehir Belediyesi Manavgat itfaiyesi kurtarma ekibi tarafından araçtan çıkarılan Yusuf Yakup Arslan’ın durumunun ağır olduğu bildirildi.
(AK-
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