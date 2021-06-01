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1 Haziran 2021 Salı günü yayınlandı
Su birikintisine girerek savrulan araç, bariyere çarptı

Su birikintisine girerek savrulan araç, bariyere çarptı

kaza yeri görüntüleri

( EDİRNE ) EDİRNE

Polis Jandarma Kaygan Zemin Direksiyon Trol 


- Edirne’nin Uzunköprü-Keşan ilçeleri arasındaki karayolunda ilerleyen araç kaygan zeminde kontrolden çıktı. Metrelerce sürüklenen araçtaki 2 kişi yaralandı. Kaza Uzunköprü-Keşan yolu üzerinde saat 16.30 sıralarında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Uzunköprü istikametinden Keşan'a seyir halinde olan M.A. yönetimindeki 22 AZ 567 plakalı otomobil, Maltepe Köyü Kavşağı'nı geçtiği sırada, yoldaki su birikintisi nedeniyle kontrolden çıktı. Kaygan yolda direksiyon hakimiyetini yitiren sürücü bariyerlere çarptı. Kazanın ardından yolda metrelerce sürüklenen otomobilde, sürücü M.A. ve otomobilde yolcu G.A. isimli şahıslar yaralandı. Kazanın haber verilmesi üzerine olay yerine polis, jandarma, sağlık ve itfaiye ekipleri geldi. Yaralılar M.A. ve G.A., ambulanslar ile kaldırıldıkları Keşan Devlet Hastanesi'nde tedavi altına alındı. Kaza ile ilgili soruşturma devam ediyor. (EA -
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