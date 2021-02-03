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03 Şubat 2021 Çarşamba günü yayınlandı
Su arızası için girdiği çukurda hayatını kaybeden belediye çalışanı son yolculuğuna uğurlandı

Su arızası için girdiği çukurda hayatını kaybeden belediye çalışanı son yolculuğuna uğurlandı

Törenden görüntüler

Kabristan Belediye Çalışanı Cenaze Namazı İçme Suyu Su Şebekesi 

-Kazanın yaşandığı yerden görüntüler
-Açıklamalar
-foto

( ARTVİN ) ARTVİN

- Artvin'in Borçka ilçesinde su şebekesindeki arızayı gidermek için açılan çukurda üzerine toprak ve beton molozları düşmesi sonucu hayatını kaybeden belediye çalışanı bugün belediye önünde düzenlenen törenin ardından son yolculuğuna uğurlandı. Artvin’in Borçka ilçesi belediye çalışanı Mustafa Veziroğlu (52), içme suyu şebekesinde meydana gelen arızayı onarmak için girdiği çukurda çalıştığı esnada, toprak ve beton molozlarının üzerine düşmesi sonucu dün akşam saatlerinde hayatını kaybetti. Mustafa Veziroğlu için bugün belediye binası önünde tören düzenlendi.
Törene Kaymakam Ali Osman Bulut, Borçka Belediye Başkanı Ercan Orhan, mesai arkadaşları ve ailesi katıldı.
Törende konuşan Belediye Başkanı Ercan Orhan, “Derin bir üzüntü içerisindeyiz. Su şebekemizi onarımı sırada, üzerine beline kadar hafriyat dökülmüş ve ekibimiz olay yerine ambulans çağırdı. Hastaneye kaldırılış ve yapılan tüm müdahalelere karşı kurtarılamadı. Belediyemizin şehidi, mekanı cennet olsun” diye konuştu.
İlçe kaymakam Ali Osman Bulat ise “İş kazası geçiren Mustafa kardeşimiz şehitlik mertebesine erişir inşallah, acımız büyük ve mekanı cennet olur” ifadelerini kullandı. Törenin ardından yine belediye binası önünde kılınan cenaze namazının ardından evli ve bir çocuk babası Veziroğlu ilçedeki aile kabristanlığında son yolculuğuna uğurlandı. (ZA-ÖS-Y)
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