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Su ararken toprak altında kaldılar: 2 ölü
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10 Ağustos 2021 Salı günü yayınlandı
Su ararken toprak altında kaldılar: 2 ölü

Su ararken toprak altında kaldılar: 2 ölü

CESETLER

Jandarma İş Makinesi Cenaze Tarım Cenaze Aracı 

-CESETLERİN TAŞINMASI
-YAKINLARININ GÖZYAŞLARI
-DETAY
-TALİP AYBEYİN OLAYI ANLATMASI
-CENAZELEİRN TAŞINMASI
-İŞ MAKİNELERİNİN ÇUKURU KAPATMASI

( MANİSA )- Toprak altında kalanlara ulaşmak için elleriyle kazdı- Manisa'nın Gördes ilçesinde tarım arazilerinde su aramak için iş makinesiyle kazı yapan 2 kişi kayan toprağın altında kalarak hayatını kaybetti MANİSA

- Manisa'nın Gördes ilçesinde tarım arazilerinde su aramak için iş makinesiyle kazı yapan iki kişi kayan toprağın altında kaldı. Olayı duyar duymaz göçüğün meydana geldiği alana giden Talip Aybey isimli vatandaş elleriyle toprağı kazarak şahısların başlarını toprak yüzeyine çıkarmayı başarsa da talihsiz adamlar olay yerinde hayatını kaybetti. Manisa'nın Gördes ilçesine bağlı Köseler Mahallesinde saat 13.30 sıralarında mahalleye yaklaşık 400 metre uzaklıktaki Bayalan Mevkiinde bulunan tarım arazilerinde su aramak için iş makinesiyle kazı yapan Mustafa Dilcan (70) ve Yaşar Dikmen (60) kazdıkları çukurun kenarında dinlendikleri sırada bir anda kayan toprağın altında kaldı. Olayın hemen ardından göçüğün meydana geldiği alana ambulans, jandarma ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Göçüğün meydana gelmesinin ardından olay yerine ilk giden kişi olan Talip Aybey elleriyle toprağı kazarak cansız bedenlere ulaştı. Olayı anlatan Aybey, "Bana bir telefon geldi. Toprak altında kalanlar olmuş. Benim de evim buraya yakın hemen buraya geldim ve ellerimle toprağı kazmaya başladım. Bir tanesinin kafasına ulaştım baktım ölmüş onu bıraktım diğerinin kafasını çıkarmak için kazmaya başladım baktım o da ölmüş. Ondan sonra ambulansı ve jandarmayı aradık. Bize dokunmamamızı söylediler biz de beklemede kaldık. beklemede kaldık." dedi.
Acı haberi alan Mustafa Dilcan ve Yaşar Dikmen'in yakınları olay yerine gelerek ağıtlar yaktı. Enişte ve kayınço oldukları öğrenilen talihsiz adamların cenazeleri savcılığın incelemesinin ardından gözyaşları içinde cenaze aracıyla morga kaldırıldı. (SC-
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