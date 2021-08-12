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Su alırken kanala düşen çiftçi hayatını kaybetti
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12 Ağustos 2021 Perşembe günü yayınlandı
Su alırken kanala düşen çiftçi hayatını kaybetti

Su alırken kanala düşen çiftçi hayatını kaybetti

Sulama kanalına düşen genç çiftçi hayatını kaybetti

Kanald Su Hastane Gesi Sulama Kanalı 

-kanaldan detay
-kanala atılan sulama borularından detay
-boğulan genç çiftçinin Fotoğrafı
-genel detaylar

( ŞANLIURFA )-Sulama kanalına düşen genç çiftçi hayatını kaybetti ŞANLIURFA

- Şanlıurfa’da sulama kanalından tarla için su tahliye etmek isterken dengesini kaybederek sulama kanalına düşen genç çiftçi hayatını kaybetti. Olay, Şanlıurfa’nın Eyyübiye İlçesine bağlı Ulukan Mahallesi mevkiinde meydana geldi. İddiaya göre 32 yaşındaki Hasan K. sulama kanalından ekin arazileri için tahliye su almak isterken, sulama borusunu kanala salladığı sırada dengesini kaybederek kanala düşerek akıntıya kapıldı. Hasan K. Kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti. Olayla ilgili soruşturma devam ediyor.
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