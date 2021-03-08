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08 Mart 2021 Pazartesi günü yayınlandı
STOCKHOLM - Kaybolan İsveç Silahlı Kuvvetleri'nde görevli Türk asıllı subayın cesedi bulundu

STOCKHOLM - Kaybolan İsveç Silahlı Kuvvetleri'nde görevli Türk asıllı subayın cesedi bulundu

- Deniz Arda'nın kardeşi İmren Arda'nın arama çalışmalarına yönelik verdiği bilgilendirmeStockholm'de kaybolan İsveç Silahlı Kuvvetleri'nde görevli Türk asıllı subayın cesedi bulunduSTOCKHOLM (AA) - İsveç'in başkenti Stockholm'de 18 Kasım 2020'de kaybolan 31 yaşındaki Türk asıllı Deniz Arda'nın cesedinin bulunduğu belirtildi.Stockholm Emniyet Müdürlüğü Sözcüsü Carina Skagerlind, yaptığı açıklamada, 10 gün önce Stockholm'ün güneyinde Tyresta Ulusal Parkı'nda bulunan cesedin otopsi sonucu İsveç Silahlı Kuvvetleri'nde deniz komando subayı olarak görev yapan Deniz Arda'ya ait olduğunun belirlendiğini bildirdi. Skagerlind, "Ailesine haber verildi.
İlk incelemelerde suç unsuru yok." dedi.
Aftonbladet gazetesinin haberine göre, bir doğa yürüyüşçüsü, 27 Şubat Cumartesi Tyresta Ulusal Parkı'nda gezerken sarp kayalıkların arasında bir ceset görmüş ve polise ihbarda bulunmuş.Arda, kaybolmadan önce arkadaşlarına gönderdiği mesajında Stockholm'un Nacka bölgesinde sarp kayaların arasında uzun bir koşuya çıkacağı bilgisini paylaşmıştı.İsveç silahlı kuvvetlerinde her türlü komando eğitimini başarıyla tamamlayarak Deniz Komando Okulu Komutanlığına subay olarak terfi eden Deniz Arda,18 Kasım 2020'de kaybolmuştu.Arda'nın, Stockholm'de Liljeholmen bölgesinde bir marketten alışveriş yaptığı sırada görüntüleri mobese kameralarına yansımış, daha sonra kendisinden haber alınamamıştı.

Alışveriş İsveç Otopsi Sonucu Başkent Mobese Kameraları 

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