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21 Mayıs 2021 Cuma günü yayınlandı
STOCKHOLM - İsveç'te Filistin'e destek gösterisinde 15 kişi gözaltına alındı

STOCKHOLM - İsveç'te Filistin'e destek gösterisinde 15 kişi gözaltına alındı

- Medborgaplatsen Meydanı’nda toplanan göstericilerin sloganlar atması - Konuşmaların yapılması - Yahudi asıllı İsveç li aktivist Dror Feiler ile röportaj - Polis bazı eylemcilere sert müdahalede bulunarak gözaltına alması - Polisin gözaltına alınmaları çeken kameramanı engellemeye çalışmasıSTOCKHOLM (AA) - İsveç 'in başkenti Stockholm'de Filistin’e destek için düzenlenen gösteride 15 kişi gözaltına alındı.Filistinli derneklerce gerçekleştirilen eylemde, İsrail’in Filistinlilere yönelik saldırılarını protesto etmek için çok sayıda kişi yağışa rağmen Medborgaplatsen Meydanı’nda toplandı.Göstericiler "İsrail'e boykot'', "Özgür Filistin", "İsrail çocuklarımızı öldürüyor" sloganı attı.AA muhabirine açıklamada bulunan Yahudi asıllı İsveç li aktivist Dror Feiler, Filistinlilere destek olmak için gösteriye katıldığını söyledi.

Feiler, ''İsrail ve Filistin arasında ateşkes sağlandı fakat Filistin'in özgürlüğü için mücadelemiz devam edecek. Bir Yahudi olarak Filistin halkına desteğimi gösteriyorum. Ateistler, Hristiyanlar, Yahudiler, Müslümanlar hep beraber olursak, birbirimize destek olursak bu sorunları çözeriz. Burada hava yağmurlu, havada İsrail'in çıkarttığı savaşta ölen çocuklara ağlıyor.'' ifadesini kullandı. - Polis 15 kişiyi gözaltına aldıBu arada polis, Kovid - 19 kısıtlamaları çerçevesinde eylemcilerin dağılmasını istedi. Eylemcilerin dağılmaması üzerine polis sert müdahalede bulundu. Polis, birçok kişiye yerde sürükleyerek müdahale ederken 15 kişiyi de gözaltına aldı.Öte yandan, gazetecilerin çekim yapmasını engellemeye çalışan polis, serbest gazeteci Orhan Karan'ı gözaltına alarak kamerasına el koydu. Kısa süre sonra polis Karan'ı serbest bırakarak kamerasını iade etti.

Yağmurlu Protesto Muhabir Başkent Saldırı 

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