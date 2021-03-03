STOCKHOLM - İsveç'te bıçaklı saldırıda 8 kişi yaralandı
- Saldırıya ilişkin fotoğraflardan detaylar - Olay yerinden detay görüntülerİsveç'te bıçaklı saldırıda 8 kişi yaralandıSTOCKHOLM (AA) - İsveç'in Jönköping şehrine bağlı Vetlanda ilçesinde gerçekleşen bir bıçaklı saldırıda 8 kişinin yaralandığı bildirildi. Jönköping Emniyet Müdürlüğünden Angelica Israelsson Silfver, yaptığı açıklamada, Vetlanda'da bıçaklı saldırı gerçekleştiğini söyledi.
Silfver, saldırganın 20 yaşında olduğunu ve saldırıda 8 kişiye yaraladığını kaydetti. Saldırganın vatandaşların üzerine bıçakla saldırdığını belirten Silfver, olay yerine gelen polisler tarafından saldırganın silahla vurularak durdurulabildiğini ifade etti. Polis, saldırı ile ilgili terör şüphesiyle soruşturma başlattı.
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