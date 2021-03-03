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03 Mart 2021 Çarşamba günü yayınlandı
STOCKHOLM - İsveç'te bıçaklı saldırıda 8 kişi yaralandı

STOCKHOLM - İsveç'te bıçaklı saldırıda 8 kişi yaralandı

- Saldırıya ilişkin fotoğraflardan detaylar - Olay yerinden detay görüntülerİsveç'te bıçaklı saldırıda 8 kişi yaralandıSTOCKHOLM (AA) - İsveç'in Jönköping şehrine bağlı Vetlanda ilçesinde gerçekleşen bir bıçaklı saldırıda 8 kişinin yaralandığı bildirildi.
Jönköping Emniyet Müdürlüğünden Angelica Israelsson Silfver, yaptığı açıklamada, Vetlanda'da bıçaklı saldırı gerçekleştiğini söyledi.

Silfver, saldırganın 20 yaşında olduğunu ve saldırıda 8 kişiye yaraladığını kaydetti.
Saldırganın vatandaşların üzerine bıçakla saldırdığını belirten Silfver, olay yerine gelen polisler tarafından saldırganın silahla vurularak durdurulabildiğini ifade etti.
Polis, saldırı ile ilgili terör şüphesiyle soruşturma başlattı.

Polis Bıçaklı Saldırı İsveç Bild Saldırı 

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