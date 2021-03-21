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21 Mart 2021 Pazar günü yayınlandı
STOCKHOLM - İsveç Kilisesi Teologu Wiren, Hz. Muhammed'i Hristiyanların da peygamber olarak kabul edebileceğini belirtti

STOCKHOLM - İsveç Kilisesi Teologu Wiren, Hz. Muhammed'i Hristiyanların da peygamber olarak kabul edebileceğini belirtti

- Jakob Wiren'in açıklaması İsveç Kilisesi Teologu Wiren, Hz. Muhammed'i Hristiyanların da peygamber olarak kabul edebileceğini belirttiSTOCKHOLM (AA) - İsveç Kiliseler Birliği (Svenska Kyrkan) Teologu Jakob Wiren, Hz. Muhammed'i Hristiyanların da peygamber olarak kabul edebileceğini ifade etti.
Teolog Wiren'in "Ötekine yer açmak" kitabı piyasaya çıktı.Kitabın bir bölümünü İslamiyet'e ayıran Wiren, "Hz. Muhammed, tek tanrıyı savunduğu için Hristiyanlarda kendisinin peygamber olduğunu kabul edebilir." değerlendirmesinde bulundu.Hz. İsa'dan sonraki yıllarda da peygamber geleceğine dair İncil'de bilgiler olduğunu anlatan Wiren'in, kitabında şunları kaydetti:"İsa'dan sonrada peygamber geldi. İncil'de bu tür bilgiler var. Hristiyanların Hz. Muhammed'i peygamber kabul etmeleri, Müslümanlara saygıyı artırır. Günümüzde Hristiyanların büyük bir bölümü Hz. Muhammed'den hoşlanmıyor. Nedeni ise kamuoyuna Müslümanlar aşırıcı ve itici gösteriliyor."Wiren, kitabın tanıtım videosunu sosyal medya platformu Youtube'da da yayınladı.Kitabı yazma amacını da açıklayan Wiren, "Nasıl bir arada yaşayabiliriz? Farklı inançlardan insanlar gerçek kültürlerini başkalarına da nasıl açabilirler gibi birçok soruya, Hristiyan perspektifi bakışıyla cevap aradım." ifadesini kullandı.

Sosyal Medya Perspektif İsveç İslamiyet Peygamber 

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