Beyaz Gazete Ana Sayfa
Güncel Videolar «geri 1 ileri»
Genişlet Işıklar Sitene Ekle
20 Mart 2021 Cumartesi günü yayınlandı
STOCKHOLM - İsveç'in 3 kentinde yüzlerce kişi Kovid-19 kısıtlamalarını protesto etti

STOCKHOLM - İsveç'in 3 kentinde yüzlerce kişi Kovid-19 kısıtlamalarını protesto etti

- Yürüyüşten görüntüler - Güvenlik güçlerinden görüntüler - Polisin gruba müdahalesi - Konuşmaların yapılması - Polisin bazı göstericileri gözaltına almasıSTOCKHOLM (AA) - İsveç 'in başkenti Stockholm ile Göteborg ve Malmö kentlerinde yeni tip koronavirüs (Kovid - 19) kısıtlamaları yüzlerce kişinin katılımıyla protesto edildi.Stockholm'de 3 farklı noktada yürüyen göstericiler Kungstragarden Meydanı'nda toplandı. Kendilerine "Milenyum" ismini veren grubun lideri Filip Sjöström, salgınla mücadelede "sürü bağışıklığı" stratejisi çerçevesinde alınan hafif önlemlerin kaldırılmasını istedi.Yalanların gerçek gibi gösterildiğini savunan Sjöström, salgının dünyaya hükmeden zenginlerin bir planı olduğunu öne sürdü.Stockholm'ün Medbargareplatsen bölgesinde iki hafta önce yaptıkları "salgın karşıtı" gösteriyi de hatırlatan Sjöström, gösteride 3 bin kişinin toplandığını ve "davranış kurallarını ihlal etme" suçundan kendisine 2 bin avro ceza verildiğini kaydetti.
Polis ile göstericiler arasında zaman zaman gergin anlar yaşanırken 7 kişi gözaltına alındı.Göteborg ve Malmö kentlerinde düzenlenen gösterilerde de Kovid - 19 kısıtlamaları protesto edildi.Öte yandan, 10 milyon nüfuslu ülkede Kovid - 19 nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısı 13 bin 216'ya çıktı. Vaka sayısı da 738 bin 537'ye yükseldi.

Strateji Koronavirüs Protesto En Zenginler Başkent 

loading...
İlgili Foto Galeriler
Tanıyamayacaksınız! Bu Fotoğraf Herkesi Şaşırttı...Tanıyamayacaksınız! Bu Fotoğraf Herkesi Şaşırttı...
Paris'te şiddetli patlama! Çok sayıda yaralı var...Paris'te şiddetli patlama! Çok sayıda yaralı var...
Meksikadaki Depremden İlk KarelerMeksikadaki Depremden İlk Kareler
İranlı sığınmacı bu kez de göz kapağını diktiİranlı sığınmacı bu kez de göz kapağını dikti
Ünlüler Ankara'daki Terörü LanetlediÜnlüler Ankara'daki Terörü Lanetledi
İran'da Kayak Sezonu Başladıİran'da Kayak Sezonu Başladı
Feedback
Bu sayfa veya içerik ile ilgili bir sorun olduğunu mu düşünüyorsun?
Lütfen bir kaç saniyeni ayır ve aşağıdaki form ile bize bildir
Mail Adresiniz:
Resim Doğrulama Kodu Kodu Yenile
HABERDAR OLMAK İÇİN MAİL BÜLTENİMİZE KAYIT OLUN
Copyright BeyazGazete.Com ' Tüm Hakları Saklıdır. Web sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir. Kaynakları beraberinde belirtilmiştir. Haberleri kopyalamayınız. Norm Yazılım
Ajanslar
yukarı
Advertisement Advertisement Advertisement