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30 Mayıs 2021 Pazar günü yayınlandı
Starlink uyduları Şırnak semalarını aydınlattı

Starlink uyduları Şırnak semalarını aydınlattı

Uyduların geçişi

Gökyüzü Gesi Uzay Mekiği 

-Detay görüntüler

( ŞIRNAK ) ŞIRNAK

- Şırnak’ta , Elon Musk'ın roket, uydu ve uzay mekiği şirketi SpaceX’in Starlink uydularının geçişi sırasında görsel şölen oluştu. Şırnak’ın Beytüşşebap ilçesinde akşam saatlerinde gökyüzünde görünen ışıklar merak uyandırdı. İlçeye bağlı Başaran köyü Harguri bölgesinde kampta olan bir grup dağcı tarafından kaydedilen görüntülerde ardı ardına onlarca ışık göründü. Gökteki ışıkların Elon Musk'ın roket, uydu ve uzay mekiği şirketi SpaceX’in Starlink uyduları olduğu öğrenildi. Starlink uyduları geçen haftada görüntülenmişti.
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