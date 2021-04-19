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19 Nisan 2021 Pazartesi günü yayınlandı
SSB’den Jandarmaya biyomekanik proje: BALA KTS-14 Gövde Destekli Kalkan Taşıma Sistemi

SSB’den Jandarmaya biyomekanik proje: BALA KTS-14 Gövde Destekli Kalkan Taşıma Sistemi

BALA KTS-14 kullanılan operasyon görüntüleri

( ANKARA ) ANKARA

Balistik Ergo Kabil Kabiliyet 


- Cumhurbaşkanlığı Savunma Sanayii Başkanlığı (SSB) projesiyle Adger Mühendislik tarafından geliştirilen BALA KTS-14 Gövde Destekli Kalkan Taşıma Sisteminin ilk prototipleri Jandarma Genel Komutanlığı’na teslim edildi. Projeyle, Jandarma envanterindeki mini balistik kalkanı personele ergonomik olarak taşıtabilecek özgün iç mekanizmaya sahip biyomekanik bir sistem Adger Mühendislik firması tarafından geliştirildi. Sistem, 14 kilogram ağırlığındaki balistik kalkanı dengeli ve ergonomik şekilde taşıyor, baş seviyesinde koruma sağlıyor. Personelin daha uzun süre kalkan taşımasını sağlayan sistem, hafif tasarımıyla 24 santimetre hareket kabiliyeti sağlıyor. Sistem ayrıca atış isabetini ve dayanıklılığı artırıyor. Jandarma Özel Asayiş Komutanlığı (JÖAK) personeli katkılarıyla Hacettepe Üniversitesi’nde yapılan biyomekanik testlerin başarıyla tamamlanması akabinde, ilk prototiplerin teslimatları Jandarma Genel Komutanlığına yapıldı. Cumhurbaşkanlığı Savunma Sanayii Başkanı Prof. Dr. İsmail Demir de konuyla ilgili şu açıklamada bulundu: “Güvenlik güçlerimize sahada hızlı ve kolay kullanım sağlayan sistemler geliştirmeye devam ediyoruz. Biyomekanik sistemle balistik kalkanı daha ergonomik ve etkili hale getiren BALA KTS-14 sisteminin geliştirmesinde emeği olanları kutluyorum.” (ÖMR-
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