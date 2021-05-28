SRİNAGAR - Koronavirüs hastaları için yüzen ambulans inşa etti
- Yüzen ambulanstan detaylar - Yüzen ambulansın gölde seyri - Tarık Ahmet'in tekne üstünden megafonla anonsu - Yüzen ambulansın yaratıcısı Tarık Ahmet'in röportajı - Bölge halkından Muhammed Yasin'in röportajı - Hastanın yüzen ambulansla götürülmesiSRİNAGAR (AA) - Yeni tip koronavirüs (Kovid - 19) salgınından en çok etkilenen ülkelerden Hindistan 'ın kontrolündeki Cammu Keşmir'de, Tarık Ahmet adlı bir girişimci, Kovid - 19 hastalarının tedavisi için yüzen ambulans hizmetini başlattı. Fikrin kendisinin de hastalığa yakalanması sonrası ortaya çıktığını belirten Ahmet, kapsamlı bir tadilatın arkasından aldığı tekneyi yüzen ambulansa çevirdi.
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