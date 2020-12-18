Spordan Sanata Uluslararası Göçmenler Günü kutlama mesajı



- İçişleri Bakanlığı Göç İdaresi Genel Müdürlüğü tarafından hazırlanan 18 Aralık Uluslararası Göçmenler Günü özel programı için spordan sanata birçok ünlü, bu anlamlı çalışmada bir araya geldi. İçişleri Bakanlığı Göç İdaresi Genel Müdürlüğü tarafından hazırlanan 18 Aralık Uluslararası Göçmenler Günü özel programı için spordan sanata birçok ünlü, bu anlamlı çalışmada bir araya geldi. Spor camiasından Pascal Nouma, Ibrahima Yattara gibi eski futbolcuların yanı sıra Beşiktaşlı futbolcular Josef De Souza ve Gökhan Töre, Galatasaraylı futbolcular Mbaye Diagne ve Emre Akbaba, teknik direktör Hikmet Karaman ile milli basketbolcu Shane Larkin de videoda yer adlı. Sanat dünyasından Azerin, Elnur Hüseynov, Della Miles, Arslanbek Sultanbekov, Dursun Ali Erzincanlı, Yahya Hawwa ile sosyal medya fenomeni Çorumlu Amir, TV programcısı Kürşat Biçici, oyuncu Max Bendo ve İtalyan Şef Danilo Zanna Uluslararası Göçmenler Günü için özel kutlama mesajları verdi. Yazar ve TV yorumcusu Hayati İnanç da: ‘‘Topkapı Sarayı’nın kapısında şöyle yazar: ''Ya valiyete külli mazlum.’’ Yani ‘‘Bütün mazlumların sığınağı.’’ Tarihî bir hakikati ifade eder bu. Başından beri hep mazlumlara sığınak olmuş bir medeniyetin evladıyız çok şükür. Uluslararası Göçmenler Günü kutlu olsun.’’ sözlerine yer verdi. (ME



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