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19 Mayıs 2021 Çarşamba günü yayınlandı
Sporcular havada uçup, karada karate yaptı

Sporcular havada uçup, karada karate yaptı

-Havadan paraşüt kamerasıyla görüntü

Yamaç Paraşütü Kamera Karate Adrenalin Irak 

--Paraşütlerin uçmasından görüntü
--Sedat Narkuz röp.
--Ecrin Zehra Sert röp.
--Asıl Zekiraya Kaya röp.
--Gösteriden görüntü
--Sporcuların karate yapmasından genel ve detay görüntü

( ANTALYA )- Alanya semaları yamaç paraşütü yapan gençlerle süslendi ANTALYA

- Antalya’nın Alanya ilçesinde karate takımı sporcuları, 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı'nı yamaç paraşütü yaparak kutladı. İlçe semalarında çok sayıda genç, adrenalin yaşayıp ardından iniş yaptığı sahilde gösteriler yaptı. 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı tüm Türkiye’de olduğu gibi Alanya’da da büyük sevinçle karşılandı. Bu kapsamda Alanya Belediye Karate Takımı’ndaki 20 sporcu, paraşüt etkinliği düzenledi.
Deniz seviyesinden 800 metre yükseklikteki Yassı Tepe'den yamaç paraşütü pilotuyla sporcular, kendilerini boşluğa bıraktı. Alanya’nın eşsiz manzarasında dakikalarca havada süzülen sporcular, adrenalin yaşanıp Kleopatra Plajı’na iniş yapan gençler burada da karate gösterisi yaparak etkinliği tamamladı. Etkinlik hakkında bilgiler veren yamaç paraşütü eğitmeni Sedat Narkuz, güzel bir etkinlik olduğu söyledi.

Narkuz, “ 19 Mayıs Gençlik ve Spor Bayramı için güzel bir etkinlik ayarladık. Burada sporcu arkadaşlarımız güzel gösteriler yaptı. Daha sonra ise tüm sporcu arkadaşlarımızı uçurduk. Güzel bir gün geçirmelerini sağladık. Çocuklar ilk defa uçtular ve gerçekten havadayken çok heyecanlıydılar. Çok mutlu oldular. Onların gülücükleri şuanda dünyaya değer” dedi.
“Çok heyecanlandım” Paraşütle uçan sporcu Ecrin Zehra Sert, çok güzel etkinlik olduğunu belirterek, “Gerçekten uçmak çok farklı bir duyguydu. Çok heyecanlandım. İndikten sonra da arkadaşlarımızla karate gösterisi yaptık” diye konuştu.
Sporcu Asıl Zekeriya Kaya ise şunları söyledi: “Alanya Belediyesi Karate takımıyla birlikte yamaç paraşütü uçuşu sergiledik. Normalde havada korkmamız gerekirdi ama gerçekten çok heyecanlandıydı.” (EA-
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