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20 Aralık 2020 Pazar günü yayınlandı
Spor salonunda yangın paniği

Spor salonunda yangın paniği

Spor salonundan görüntü

Yangın Paniği Bild Sağlık Ekipleri Trol 

-Ekiplerden görüntü
-detay

( KOCAELİ ) KOCAELİ

- Kocaeli’nin Gebze ilçesinde kapalı spor salonunda çıkan yangın itfaiye ekipleri tarafından söndürüldü. Yangın Kocaeli’nin Gebze ilçesi Güzeller Mahallesi Aleaddin Kurt Stadyumu yanında bulunan kapalı spor salonunda meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, spor salonunun zemin katında bulunan ve kullanılmayan filoil tankının temizliği sırasında, tanktan sızan yağ bir anda alev aldı. Alevler kısa sürede spor salonuna sirayet etti. Yangını gören spor salonu çalışanları durumu hemen 112 Acil Yardım ekiplerine bildirdi. İhbar üzerine adrese çok sayıda itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi. Kısa sürede yangının meydana geldiği adrese ulaşan itfaiye ekipleri, alevleri söndürebilmek için çalışma başlattı. Ekiplerin çalışması sonucunda yangın kısa sürede kontrol altına alınarak söndürüldü. Yangında herhangi bir yaralanan olmazken, spor salonunda maddi hasar meydana geldi. Polis ekipleri yangınla ilgili inceleme başlattı.
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