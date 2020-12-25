Spor salonları kapatılan dört ilden biri olan Isparta'da salon sahipleri destek bekliyor

-Spor salonu işletmecisi Zafer Ersin Balcı açıklama

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- - Isparta’da spor salonu işletmecileri tekrar hizmet vermek istiyor- Spor salonu işletmecisi Zafer Ersin Balcı: “Türkiye’de sadece 4 ilde spor salonları kapatıldı”- “Spor salonlarının açılmasını talep ediyoruz” ISPARTA



- Isparta’da korona virüs tedbirleri kapsamında İl Hıfzıssıhha Kurulu kararıyla spor salonları geçici bir süre kapatıldı. Spor salonu işletmecileri adına açıklama yapan Zafer Ersin Balcı, Türkiye’de aralarında Isparta’nın da bulunduğu 4 ilde spor salonlarının kapatıldığını belirterek, "Büyüklerimizden bu konuda destek bekliyoruz" dedi.

İl Hıfzıssıhha Kurulu’nun 1 Aralık’ta aldığı karara göre kentteki spor salonları korona virüs tedbirleri kapsamında geçici süreyle kapatıldı. Spor salonu işletmecileri adına açıklama yapan Zafer Ersin Balcı, sağlık müdürlüğü ve il hıfzıssıhha kurulunun aldığı kararlara uyduklarını belirterek, Türkiye’de sadece Isparta, Zonguldak, Tokat ve Eskişehir’de spor salonlarının kapatıldığını söyledi.



Balcı, “Cumhurbaşkanlığımızın ve bilim kurulunun yaptığı açıklamada sadece diğer merkezlerin kapalı olacağı belirtilmişti. Spor salonları bunun içerisine dahil değil. Isparta’da spor salonları da bu kararın içerisine eklendi. Salonlarımız geniş, içeride sosyal mesafeye göre kurallar var ve bunlara uyuyoruz. 40-50 kişi bir gün içerisinde spora ancak geliyor. Bir dolmuş bile 20 kişiyi alabilirken biz 500 metrekare salona 15 kişiyi ancak alabiliyoruz. Bizim derdimiz çok para kazanabilmek değil. Kendi imkanlarımızla geçinebilmek ve insanların bu korona virüs döneminde sağlıklı, zinde bir şekilde hayata devam edebilmelerini sağlamak" şeklinde konuştu.

"Temel problemimiz 4 ilde kapalı olması" Dünyanın korona virüs salgını sürecinden geçtiğini ifade eden Balcı, “İşletmemiz açılsın da para kazanalım derdinde değiliz. Biz kendi yağımızla kavrulabilelim, dükkan sahipleri bizlere kira diye zorluk yaşatıyor. Devletimiz yardım yapıyor ancak salonlarımızın metrekareleri yüksek olduğundan bizleri çok etkilemiyor. Yine de sağ olsunlar yardımcı olmaya çalışıyorlar. Bizim temel problemimiz Türkiye’de spor salonları açıkken Isparta’nın da bulunduğu 4 ilde kapalı olması" açıklamasını yaptı. “Sınavlara hazırlananlara yardımcı olamıyoruz” Zafer Ersin Balcı, polislik, bekçilik ve subaylık sınavlarına hazırlanan gençlere salonların kapalı olmasından dolayı yardımcı olamadıklarını belirtti.

Balcı, “Ama diğer illerdeki arkadaşlar çalışıyor. Isparta’da bu sınavlara hazırlanacak kişiler geri kalmış oluyor. Uzak doğu sporuyla uğraşan arkadaşlar var milli sporcu yetiştiriyorlar. Hepsi bunun içinde kalmış oldu” diye konuştu.

“Bize bir el uzatılmasını istiyoruz” Spor salonlarında bütün önlemleri aldıklarını ifade eden Balcı, "HES programında Isparta riskli görünmüyor. Büyüklerimizden bu konuda destek bekliyoruz. Kapalı olmamızı anlamıyoruz. Dilekçemizi de verdik. Isparta riskli iller arasında olsa kapalı olmamızda sıkıntı olmazdı. Ama bu konuda bize bir el uzatılmasını istiyoruz" dedi.





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