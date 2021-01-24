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24 Ocak 2021 Pazar günü yayınlandı
- SpaceX, uzaya tek seferde 143 uydu gönderdi

- SpaceX, uzaya tek seferde 143 uydu gönderdi

-Falcon-9 roketinin fırlatılama anı

Sosyal Medya Gesi 

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( FLORIDA ) FLORIDA

- Elon Musk’ın sahibi olduğu uzay şirketi SpaceX, Transporter-1 görevi kapsamında tek seferde 143 uyduyu uzaya başarılı şekilde fırlattı. Elon Musk’ın sahibi olduğu uzay şirketi SpaceX, dün ABD’nin Florida eyaletinde bulunan Cape Canaveral üssünden aynı anda 143 adet uydunun uzaya gönderileceği Transporter-1 görevi kapsamında Falcon 9 roketini TSİ 17.55’te fırlatmayı planlamıştı. Fırlatma olumsuz hava koşulları nedeniyle dakikalar kala ertelenmişti. SpaceX, ertelenen fırlatmayı bugün TSİ 18.00’de başarılı şekilde gerçekleştirdi. Transporter-1 görevi kapsamında 133 tanesi ticari ve devlet uydusu, 10’u ise Starlink uydusu olmak üzere toplamda 143 adet ufak uydu yörüngeye yerleştirilecek. Musk, Starlink Projesi'yle dünyanın her yerine internet götürmeyi amaçlıyor. SpaceX tarafından sosyal medya üzerinden yapılan paylaşımda, “Roketteki Starlink uyduları, kutup yörüngesine yerleştirilen ilk uydular olacak” denildi.
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