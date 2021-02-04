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04 Şubat 2021 Perşembe günü yayınlandı
- SpaceX Starlink görevini başarılı bir şekilde tamamladı

- SpaceX Starlink görevini başarılı bir şekilde tamamladı

- Space X Falcon 9 Starlink görevinin fırlatma görüntüleri.

-- Starlink uydularının konuşlandırma anı görüntü, detay.

( FLORIDA ) FLORIDA

- SpaceX, ABD'nin Florida eyaletinde yer alan Cape Canaveral Hava Kuvvetleri Üssü'nden gerçekleştirdiği ve 60 adet Satrlink uydusunu taşıyan Falcon 9 uzay roketini Starlink görevini başarılı bir şekilde tamamladı. ABD'nin Kaliforniya eyaleti merkezli uzay taşımacılığı şirketi SpaceX, bir uzay görevine daha imza attı. ABD'nin Florida eyaletinde yer alan Cape Canaveral Hava Kuvvetleri Üssü'nün Uzay Fırlatma Kompleksi 40'dan (SLC-40) Falcon 9 uzay roketinin kullanıldığı Starlink uzay görevinin fırlatma evresi başarı ile tamamlandı. Toplamda 60 adet Starlink uydusunun uzaya gönderilmesi hedefleyen Space X, Starlink görevinde 1. Evre roketinin ana gövdeden ayrılma işleminin başarılı olduğunu belirtti.
Space X tarafından geliştirilen Flacon 9 roketinin otonom fırlatma kapsülü B1060-5'in, ana gövde ile ayrılma evresini tamamlayarak yer yüzüne iniş evresini başarı ile tamamladığı kaydedildi. Space X tarafından yapılan açıklamada, Starlink görevinin hedeflenen noktaya ulaşmasının ardından 60 adet Starlink uydusunun konuşlandırma işleminin başarılı bir şekilde gerçekleştiği ifade edildi. Öte yandan, Space X, yarın Florida eyaletinin Merritt Adası'nda bulunan Kennedy Uzay Üssü'nün Fırlatma Kompleksi 39A'dan, 60 adet Starlink uydusunun taşınacağı bir diğer Falcon 9 Starlink görevi daha gerçekleştirmeyi hedefliyor. Bugün gerçekleştirilen başarılı fırlatmanın ardından Falcon 9 uzay roketi, şu ana kadar toplamda 5 fırlatma görevi gerçekleştirmiş oldu. Bugünkü başarılı fırlatmanın ardından yörüngeye binden fazla Starlink uydusu yerleştiren SpaceX, Starlink görevi çerçevesinde uzaya bin 440 adet uydu yerleştirmeyi planlıyor.
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