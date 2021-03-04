- SpaceX’in uzay aracı Starship infilak etti

-Uzay aracının patlaması

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( TEKSAS ) TEKSAS



- Spacex'in Mars ve Ay yolculuğu için tasarladığı uzay aracı Starship'in prototipi yüksek irtifa test uçuşu sırasında yere indikten sonra infilak etti. Elon Musk'ın kurucusu olduğu uzay ve havacılık şirketi SpaceX’in uzay aracı Starship’in prototipi SN10, Texas’ta yüksek irtifa test uçuşu için fırlatıldı. Uzay aracı iniş gerçekleştirdikten 8 dakika sonra infilak etti. Patlamaya rağmen Prototipin uçuş sırasında manevralarını başarıyla gerçekleştirdiği ve başarılı bir iniş yapmayı başardığı belirtildi. SpaceX Mars ve Ay'a yolcu taşımak için geliştirilen Starship prototipleri SN8 ve SN9 daha önce test uçuşu gerçekleştirmiş ve başarısız olmuştu.



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