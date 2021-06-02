Sözlü tartışma kanlı bitti

-Yaralının ambulanstan indirilmesi

-Olay yerindeki polis araçlarından görüntüler

-Boş kovanlardan görüntüler

-Olay yeri inceleme polislerinin çalışmalarından görüntüler



( ADANA )- Tartıştığı şahıs tarafından vurulan kişi ağır yaralandı ADANA



- Adana’da bir kişi tartıştığı şahıs tarafından tabanca ile vurularak ağır yaralandı. Olay, saat 01.00 sıralarında Sarıçam ilçesine bağlı Orhan Gazi Mahallesi Kozan Bulvarı üzerinde meydana geldi. Alınan bilgiye göre Abdurrahman F., kimliği belirlenemeyen bir kişi ile tartışmaya başladı.

Tartışma kısa sürede alevlenerek kavgaya dönüştü. Kimliği belirlenemeyen kişi, yanında bulunan tabanca ile Abdurrahman F.’ye 3 el ateş açtı. Şüpheli ardından motosiklete binerek olay yerinden kaçtı. Kasığından, bacağından ve kolundan yaralanan Abdurrahman F. kanlar içerisinde yere yığıldı. Olayı gören vatandaşlar durumu sağlık ve polis ekiplerine bildirdi. Olay mahalline gelen sağlık ekipleri, yaralı Abdurrahman F.’yi Adana Şehir Hastanesine kaldırdı. Abdurrahman F. durumunun ağır olduğu öğrenildi. Olay yeri inceleme polisleri, olay mahallinde bulunan delil çalışması yaptı. Yapılan çalışmanın ardından kovanlar balistik inceleme yapılmak üzere emniyete götürüldü. Polis olayı gerçekleştiren şüpheliyi yakalama çalışmasına devam ediyor. (CNK-

