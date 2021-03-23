Sözlü tartışma baltalı saldırıya döndü

-- Polis otosu



( ZONGULDAK ) ZONGULDAK



- Zonguldak'ta Ontemmuz Mahallesi'nde iki tarafı arasında çıkan kavgada balta kullanıldı. Polisin tarafları ayırmasıyla birlikte iki taraf polis merkezine götürüldü. Edinilen bilgiye göre olay akşam saatlerinde Ontemmuz Mahallesi'nde meydana geldi. Ferhat Y. ve Osman D. arasınea nedeni bilinmeyen şekilde tartışma çıktı. Çıkan tartışma kısa sürede kavgaya dönüştü. İddiaya göre taraflardan biri diğerine baltayla saldırdı. Çevredekilerin haber vermesi üzerine olay yerine çok sayıda polis ve bekçi sevk edildi. Olay yerine gelen bekçi ve polis ekipleri şahıslara müdahale ederek ifadesi alınmak üzere karakola getirdi. Öte yandan polis olayla ilgili soruşturma başlattı. (ECB-OA-



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