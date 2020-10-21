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21 Ekim 2020 Çarşamba günü yayınlandı
Soyduğu arabanın kapısını kapatmak için böyle geri döndü

Soyduğu arabanın kapısını kapatmak için böyle geri döndü

Hırsızlık güvenlik kamerası görüntüsü

Kamera Güvenlik Kamerası Ticari Araç Hırsız Polis Ekipleri 

-Hırsızların gelişişi
-Hırsızların araçların kapısını kontrol etmesi
-Kapısı açık unutulan aracın kapısını açması
-Arabanın soyulma anları
-Hırsızların araç içine girmesi
-Son kalan hırsızın kapattığı kapıyı geri dönüp kontrol etmesi
-Mahalle sakini Röp.
-Mahalleden ve olay yeri araçlardan görüntü
-Güvenlik kameralarının görüntüsü
-Detaylar

( AKSARAY ) AKSARAY

- Aksaray'da park halindeki hafif ticari araçtan hırsızlık yapan 4 hırsızlık şüphelisinden biri, giderken geri dönerek aracın kapısının kapanıp kapanmadığını kontrol etti. Aracın kapısını iyice kapatan şüpheli, ardından kayıplara karıştı. Olay, 11 Ekim saat 04.00 sıralarında Çerdiğin Mahallesi 28. Cadde üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, cadde üzerinde yürürken park halindeki araçların kapılarını kontrol eden hırsızlık şüphelisi 4 kişi, hafif ticari aracın kapısının açık olduğunu fark etti. Araca giren şüphelilerden biri koltukta bulunan montu alarak dışarıda bekleyen arkadaşlarına verdi. Bir kişinin gözcülük yaptığı olayda, diğer 3 şüpheli araca girerek değerli eşya ve malzemeleri topladı. Ardından teker teker araçtan çıkarak uzaklaşan şüphelilerden biri, geri dönerek aracın kapısını kontrol ettikten sonra kapattı. Kapının kapandığından emin olamayan hırsızlık şüphelisi birkaç adım gittikten sonra geri dönerek aracın kapısını tamamen kapanması için eliyle itti. Şüpheli şahıs daha sonra arkadaşlarının gittiği yöne doğru giderek kayıplara karıştı. Yaşanan hırsızlık anı ve hırsız şüphelisinin kontrol ettiği kapıyı geri dönüp kapatması güvenlik kamerası tarafından kaydedildi. Hırsızlık olayını fark eden araç sahibinin şikayeti üzerine güvenlik kameralarını inceleyen polis ekipleri, hırsızlık şüphelilerini yakalamak için çalışma başlattı. Mahalle sakinlerinden Abdullah Deliaslan (35), “Bunlar 5 kişi grup halinde geziyor. Yani hareket halindeler. Kontrol yöntemiyle araçlara giriyorlar. Giremedikleri araçlara da zarar veriyorlar. Aynasına vuruyor veya kırıyorlar. Bu gibi olaylar buralarda çoğaldı. Burada park var. Parkta güvenlik kamerası istiyoruz. Mahallede bekçilerin daha fazla dolaşmasını istiyoruz” dedi.
(YC-AH-
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