Sosyal mesafeli maskeli kitap okuma etkinliği

-Kitap okuyanlar

-Kütüphane Müdürü Emrah Kızıldağ'ın konuşması

-TÜGVA Kozan Şube Başkanı Özgür Çoban'ın konuşması

-Kozan Kaymakamı Şafak Gürçam'ın konuşması

-Vatandaşların kitap okuması

-Aileler ve çocukları ile röportaj



( ADANA )- Kaymakam Gürçam: "Kitap okumaya ayrılan süre 59 saniye” ADANA



- Adana’nın Kozan ilçesinde "Kozan sustu, kitaplar konuştu" etkinliği düzenlendi.

Kozan Kaymakamlığı, Karacaoğlan Halk Kütüphanesi ev sahipliğinde Türkiye Gençlik Vakfı, AK Parti İlçe Gençlik Kolları, Gençlik Spor Müdürlüğü sporcularının katılımı ile Muhsin Yazıoğlu Parkında düzenlenen etkinliğe Kozan Kaymakamı Şafak Gürçam, Kozan Belediye Başkanı Kazım Özgan, İlçe Jandarma Komutanı Üstteğmen Nuh Anacık, İlçe Emniyet Müdürü Ferdi Büyükatak, Karacaoğlan Halk Kütüphanesi Müdürü Emrah Kızıldağ, Türkiye Gençlik Vakfı Kozan Şube Başkanı Özgür Çoban, sporcular, aileler çocukları ile birlikte etkinliğe katıldı.

Etkinlik öncesi konuşan Karacaoğlan Halk Kütüphanesi Müdürü Emrah Kızıldağ, 57. Kütüphane Haftası kitap okuma farkındalığı oluşturarak kutladıklarını ifade ederek, ilçede okuma farkındalığı için birçok etkinlik düzenlediklerini belirterek, "Kozan susacak, kitaplar konuşacak" dedi.

Kozan Kaymakamı Şafak Gürçam, Türkiye’de kitaplara ayrılan sürenin 59 saniye olduğunu, 1 dakika bile olmadığını vurgulayarak, "Ama televizyona ayrılan 6 saat, internete ayrılan süre 3 saat. Bu bize yeterince fikir veriyor. Gençlerimize ve çocuklarımıza örnek olmalı teşvik etmeliyiz. Çocuklarımıza en güzel hediye kitaptır. Onları kitapla buluşturalım sevdirelim. Oğlum kızım kitap oku demekle olmuyor. Hafta sonları özellikle televizyonu kapatıp telefonları bırakıp eşler aileler ellerine kitap alarak evde okuma saati yapmalı" diye konuştu.

Aileler çocukları ile birlikte katıldığı etkinlikten çok mutlu olduklarını ifade ederek çocuklar herkese kitap okumaları gerektiğini söylediler.



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