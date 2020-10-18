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18 Ekim 2020 Pazar günü yayınlandı
Sosyal mesafe sahile sonbaharla birlikte geldi

Sosyal mesafe sahile sonbaharla birlikte geldi

Sahilden geniş plan detay

Hava Sıcaklığı Hafta Sonu Sağanak Yağış Meteoroloji Alabalık 

-Denize giren tatilciler
-Güneşlenenler
-bisiklet sürenler
-yürüyüş yapanlar
-Köpeğiyle sahile gelen vatandaş
-Detaylar

( ANTALYA )-Ekim ayının ortasında sosyal mesafeli deniz keyfi ANTALYA

- Antalya’da hafta sonunda sıcak havayı fırsat bilenler, dünyaca ünlü sahile gelerek deniz ve güneşin tadını çıkardı. Yaz aylarındaki kalabalık görüntüsünden uzak sahilde, tatilciler arasındaki sosyal mesafenin de korunduğu gözlendi. Turizmin başkenti Antalya’da hava sıcaklığı 26 derece, nem oranıysa yüzde 70’e kadar çıktı. Ekim ayının ortalarında olunmasına karşın nem ile birlikte sıcaklığını hissettiren hava, tatilcileri sahillere akın ettirdi. Dünyaca ünlü Konyaaltı Sahili’ne gelen kent sakinleri ile tatilciler, denizin ve güneşin tadını çıkardı. Serin sulara kendilerini bırakan tatilciler, deniz keyfi sonrası sonbahar güneşiyle güneşlendi. Bazı vatandaşlarsa güzel havada yürüyüş yaparak oksijen depolarken, bazıları da bisiklet sürmeyi tercih etti. Sahilin yaz aylarındaki yoğunluğundan uzak olduğu gözlenirken, tatilciler arasındaki sosyal mesafenin sadece plajda değil denizde de korunduğu gözlendi. Öte yandan meteorolojiden edinilen bilgiye göre, kentte yarın sabah saatlerinden itibaren Perşembe gününe kadar sağanak yağış bekleniyor.
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