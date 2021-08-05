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Sosyal medyaya bir yalanlama da itfaiyecilerden
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5 Ağustos 2021 Perşembe günü yayınlandı
Sosyal medyaya bir yalanlama da itfaiyecilerden

Sosyal medyaya bir yalanlama da itfaiyecilerden

Bölgeden görüntüler

Sosyal Medya Devam Eden Yangınlar Orman Yangını Yangına Müdahale İtfaiyeciler 

-İtfaiye erinin konuşması
-Helikopterden ve su atmasından görüntüler
-diğer detaylar

( ANTALYA -ÖZEL)-İtfaiye eri: "Devletimiz tüm imkanlarıyla yangın bölgesindeki halkın yanında" ANTALYA İ

- Kayseri Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığı'ndan Antalya'daki orman yangınına takviyeye giden ekipler, sosyal medyada helikopterin yer almadığı iddiasını çektikleri görüntüyle çürüttü. İtfaiyeciler, "Devletimiz tüm imkanlarıyla yangın bölgesindeki halkın yanında" dedi.
Kayseri Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığı ekipleri, Antalya'da başlayan yangınla beraber, çalışmalara destek vermek amacıyla 2 yangın söndürme ve kurtarma aracı ile 8 personel ile bölgeye hareket etmişti. Ardından Muğla’nın Marmaris ilçesinde devam eden yangınları söndürme çalışmalarına takviye için 5 araç ve 15 personel de bölgeye hareket etti. Ekipler, Muğla'nın Seydikemer ilçesine bağlı Çökek Mahallesi'ndeki yangına var güçleriyle müdahale etmeye devam ediyor. "Devletimiz tüm imkanlarıyla yangın bölgesindeki halkın yanında" Öte yandan, bölgede yükselen alevlere müdahale eden Kayseri İtfaiyesi ekipleri, sosyal medyada "Yangın bölgesinde helikopter yok" iddialarını da çektikleri video ile çürüttü. Helikopterin yangına müdahalesi görüntülere yansırken, bir itfaiye eri de, "Kayseri Büyükşehir Belediyesi itfaiye ekipleri olarak Muğla'nın Seydikemer ilçesine bağlı Çökek Mahallesindeyiz. Yangın ormanlık alandan mahalleye doğru ilerliyor. Mahalleye doğru inen boğazda güvenli alan oluşturmak için iş makineleriyle hat oluşturmaya çalışıyoruz. Ayrıca, yangın söndürme helikopterlerimiz bölgeye havadan suyla müdahale etmeye çalışıyor. Devletimiz tüm imkanlarıyla yangın bölgesindeki halkın yanında. Helikopteri, iş makineleri, orman personelleri ve belediyelerimizin itfaiye personelleri ile Muğla halkımızın yanındayız" dedi.
Ayrıca, Kayseri Organize Sanayi Bölgesi'nde bulunan, 24 ton su kapasitesine sahip, 'Koca Yusuf' isimli yangın söndürme aracı da bölgedeki çalışmalara katkı sunuyor.
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