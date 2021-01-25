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25 Ocak 2021 Pazartesi günü yayınlandı
Sosyal medyadan yardım talebinde bulundu, yurtdışından bir hayırsever devreye girdi

Sosyal medyadan yardım talebinde bulundu, yurtdışından bir hayırsever devreye girdi

Çocuklardan görüntü,

Sosyal Medya Masumiyet Yardım Talebi Hayırseverler 

-Ayakkabılardan görüntü,
-Ayakkabı dağıtımından görüntü,
-Kadir Özdemir’in konuşması,
-Çocukların konuşması

( SİİRT ) - SİİRT

- Siirt'te yardımsever Kadir Özdemir, kentte maddi durumu iyi olmayan çocukların durumunu sosyal medya üzerinden paylaştı. Paylaşımın, kısa sürede binlerce kişiye ulaşmasının ardından yurtdışından bir hayırsever devreye girerek köy çocuklarına kışlık bot gönderdi. Siirt’te maddi durumu kötü ve ayakkabı alacak parası olmayan çocukların durumunu sosyal medya üzerinden hayırseverlere ulaştırın Kadir Özdemir’in sesini ABD’de yaşayan bir hayırsever dudu. Hayırsever tarafından gönderilen parayla alınan ayakkabılar, Siirt'in Tillo ilçesine bağlı Hatrant köyünde çocuklara dağıtıldı. Sosyal medya üzerinden paylaşımlarına devam ettiğini belirten Kadir Özdemir, sosyal medya aracılığıyla ulaştıkları hayırseverlerden ayakkabı yardımı aldıklarını söyledi.

Özdemir, "Sosyal medyada çalışmalarım var köydeki çocuklarla ilgili. Sosyal medyadan bir bayan ABD’den benim sayfamı gördü, bana yardım etmek istedi. Bana 2 bin tane ayakkabı parası gönderdi. Ben de bu ayakkabıların ilk kısmını Tillo’ya bağlı Hatrant köyüne getirdim. 2 bin tane ayakkabıyı köylerde durumu olmayan çocuklara dağıtacağız. Yardım eden herkese çok teşekkür ederim. Ayakkabıları dağıtırken çocukların yüzündeki o masumiyet o mutluluk dünyalara bedel. Bunun tarifi yok, çok mutluyuz" dedi.
Yeni ayakkabılara kavuştuğu için mutlu olduğunu dile getiren Hiranur Ekinci "Ayakkabımız yoktu, ağabeyler geldi bize verdi. Sizi çok seviyoruz. Çok teşekkür ederim" diye konuştu.
(SD-YRT
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