Sosyal medyadan terör örgütü DEAŞ propagandasına tutuklama - ADANA
- Şüphelinin adli tıptan çıkması - Adana Adalet Sarayı Adana 'da sosyal medyadan terör örgütü DEAŞ propagandasına tutuklamaADANA (AA) - Adana 'da, sosyal medyada terör örgütü DEAŞ propagandası yaptığı gerekçesiyle gözaltına alınan zanlı tutuklandı.İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, sosyal medya hesaplarından terör örgütü DEAŞ propagandası yapan şüphelinin, merkez Seyhan ilçesinde yaşayan C.B. olduğunu belirledi.Şüpheliyi adresine düzenlenen operasyonla gözaltına alan ekipler, evde örgütsel materyal ele geçirdi.İşlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen C.B, çıkarıldığı nöbetçi sulh ceza hakimliğince tutuklandı.
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