Beyaz Gazete Ana Sayfa
Güncel Videolar «geri 1 ileri»
Genişlet Işıklar Sitene Ekle
07 Kasım 2020 Cumartesi günü yayınlandı
Sosyal medyadan terör örgütü DEAŞ propagandasına tutuklama - ADANA

Sosyal medyadan terör örgütü DEAŞ propagandasına tutuklama - ADANA

- Şüphelinin adli tıptan çıkması - Adana Adalet Sarayı Adana 'da sosyal medyadan terör örgütü DEAŞ propagandasına tutuklamaADANA (AA) - Adana 'da, sosyal medyada terör örgütü DEAŞ propagandası yaptığı gerekçesiyle gözaltına alınan zanlı tutuklandı.İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, sosyal medya hesaplarından terör örgütü DEAŞ propagandası yapan şüphelinin, merkez Seyhan ilçesinde yaşayan C.B. olduğunu belirledi.Şüpheliyi adresine düzenlenen operasyonla gözaltına alan ekipler, evde örgütsel materyal ele geçirdi.İşlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen C.B, çıkarıldığı nöbetçi sulh ceza hakimliğince tutuklandı.

Sosyal Medya Adli Tıp Propaganda Terör Örgütü 

loading...
İlgili Foto Galeriler
Yanarak öldüler! 5 kişinin cenazesi DNA testi ile belli olacakYanarak öldüler! 5 kişinin cenazesi DNA testi ile belli olacak
Gülerek geldiler! Şüpheliler arasında o da varGülerek geldiler! Şüpheliler arasında o da var
Çatışma çıktı! 1 terörist ölü, 3 terörist sağ yakalandıÇatışma çıktı! 1 terörist ölü, 3 terörist sağ yakalandı
DEAŞ hücre evinde canlı bomba operasyonu! İşte o anlarDEAŞ hücre evinde canlı bomba operasyonu! İşte o anlar
İzmir'de Acı Bekleyişİzmir'de Acı Bekleyiş
Efsane haline gelen komik sorularEfsane haline gelen komik sorular
Feedback
Bu sayfa veya içerik ile ilgili bir sorun olduğunu mu düşünüyorsun?
Lütfen bir kaç saniyeni ayır ve aşağıdaki form ile bize bildir
Mail Adresiniz:
Resim Doğrulama Kodu Kodu Yenile
HABERDAR OLMAK İÇİN MAİL BÜLTENİMİZE KAYIT OLUN
Copyright BeyazGazete.Com ' Tüm Hakları Saklıdır. Web sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir. Kaynakları beraberinde belirtilmiştir. Haberleri kopyalamayınız. Norm Yazılım
Ajanslar
yukarı