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28 Ekim 2020 Çarşamba günü yayınlandı
Sosyal medyadaki uyuşturucu tacirlerine operasyon

Sosyal medyadaki uyuşturucu tacirlerine operasyon

Polisin emniyetten çıkması

Sosyal Medya Polis Uyuşturucu Uyuşturucu Tacirleri Şafak Vakti 

-Polisin evlere baskın yapması
-Polisin evlere girmesi
-Ev içinde arama yapması
-Genel ve detay görüntü

( ADANA )- Adana polisi sosyal medya üzerinden uyuşturucu tacirliği yaptığı öne sürülen kişilere yönelik yaptığı operasyonda 19 zanlıyı gözaltına aldı- Polisin şafak vakti yaptığı özel harekat katılımlı baskını drone ile görüntülendi ADANA

- Adana polisi sosyal medya üzerinden uyuşturucu tacirliği yaptığı öne sürülen kişilere yönelik yaptığı operasyonda 19 zanlıyı gözaltına alırken bu anlar an be an drone ile görüntülendi. Adana Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Müdürlüğü ekipleri, sosyal medyadan uyuşturucu tacirliği yaptığı öne sürülen kişilerin tespiti için çalışma başlattı. Yapılan çalışmalar sonucunda polis zanlıları internet üzerinden tek tek tespit etti. Yapılan tespitlerin ardından bugün şafak vakti Hatay ve Adana’daki adreslere özel harekatında katıldığı 500 polisle baskın yapıldı. Polis baskında zanlıların evine girip zanlıları tek tek gözaltına aldı. Bu anlar ise drone ile an be an görüntülendi. Operasyonda 19 zanlı gözaltına aldı. Zanlılar emniyete getirilerek sorguya alındı. (FKE-
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