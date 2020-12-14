Sosyal medyadaki tartışma sokağa taştı: 1 ölü 3 yaralıbetti

-- silaha ait mermi kavuçuklarının detayları

-- Polislerden detaylar



( GAZİANTEP ) Sosyal medyadaki tartışma sokağa taştı: 1 ölü 3 yaralı- Pompalı silahların kullanıldığı olayda 3 kişi yaralanırken bir kişide hayatını kaybetti GAZİANTEP



- Gaziantep’te iki grup arasında sosyal medya üzerinde çıkan tartışma sokağa taştı. İki grubun sokak ortasındaki silahlı kavgasında bir kişi ölürken 3 kişi yaralandı. Edinilen bilgilere göre Şehitkamil ilçesine bağlı Selimiye Mahallesinde meydana gelen olayda sosyal medya üzerinde tartışan iki akraba grubun tartışması sokağa taştı. Pompalı silahların kullanıldığı kavgada kafasından vurulan Neyşan Gezer (42) kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti. Olayda yaralanan M.G, C.G ve ismi öğrenilemeyen üç kişinin hastanedeki tedavileri sürüyor. Olayın görgü tanıkları ise grupların ilkönce tartışmaya başladığını daha sonra bir genç kızın karşı tarafın üzerine pompalı tüfekle ateş etmeye başladığını söyledi.



Polis olaya karışan iki kişiyi gözaltına alırken soruşturma sürüyor. (RY-SD-



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