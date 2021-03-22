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22 Mart 2021 Pazartesi günü yayınlandı
Sosyal medyada takipçi kazanmak için amca 2 yaşındaki yeğenini tokatladı, baba o anları kaydetti

Sosyal medyada takipçi kazanmak için amca 2 yaşındaki yeğenini tokatladı, baba o anları kaydetti

Aziz Ç.'nin küçük kızı tokatladığı görüntüler

( ŞANLIURFA )- Şanlıurfa’da bu kadar da olmaz dedirten görüntü- Aile ve Sosyal Politikalar İl Müdürlüğü baba ve amca hakkında suç duyurusunda bulundu ŞANLIURFA

Psikolojik Destek Küçük Kız Suç Duyurusu Harekete Geç Cep Telefonu 


- Şanlıurfa’nın Harran ilçesinde bir şahıs, sosyal medyada takipçi kazanmak için 2 yaşındaki yeğenini tokatladı. Aile ve Sosyal Politikalar İl Müdürlüğü teki çeken görüntüleri sosyal medyada paylaşan şahıs hakkında savcılığa suç duyurusunda bulundu. İddiaya göre Şanlıurfa’nın Harran ilçesinde yaşayan Aziz Ç. isimli şahıs, 2 yıl önce 2 yaşındaki yeğenini defalarca tokatladığı görüntüleri takipçi kazanmak için sosyal medya hesabından paylaştı. Tepki çeken görüntülerin yayılması sonrası harekete geçen Aile ve Sosyal Politikalar Şanlıurfa İl Müdürlüğü, hem baba hem de küçük kıza tokat atan amca hakkında savcılığa suç duyurusunda bulundu. Küçük kızı evinde ziyaret eden Aile ve Sosyal Politikalar Şanlıurfa İl Müdürlüğü yetkilileri, psikolojik destek sağlamak için çalışmalara başladı.
Amcası tokat attı, babası telefona çekti Öte yandan küçük kıza tokat attığı belirlenen amca Aziz Ç.’nin İstanbul’da olduğu ve şiddet içeren görüntülerin ise babaya ait cep telefonuyla çekildiği iddia edildi. (Şİ-LO-Y)
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