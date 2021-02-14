Beyaz Gazete Ana Sayfa
Güncel Videolar «geri 1 ileri»
Genişlet Işıklar Sitene Ekle
14 Şubat 2021 Pazar günü yayınlandı
Sosyal medyada 'Sonun Özgecan gibi olacak' diyen şahıs tutuklandı

Sosyal medyada 'Sonun Özgecan gibi olacak' diyen şahıs tutuklandı

Arşiv-

( İSTANBUL ) İSTANBUL

Sosyal Medya Canlı Yayın Akalan Harekete Geç 


- İstanbul'da sosyal medya üzerinden bir kadını 'Sonun Özgecan gibi olacak' diyerek tehdit eden şahıs çıkarıldığı hakimlikçe tutuklandı. Edinilen bilgiye göre, Azerbaycan uyruklu Samir B. sosyal medya uygulaması üzerinden canlı yayın yaparak, 'Hacer' adlı kadını ölümle tehdit etti. İhbar üzerine harekete geçen Siber Suçlarla Mücadele Daire Başkanlığı Sanal Devriye ekipleri, çalışma başlattı. Şüphelinin kadın hakkında, "Onu bulup yakacağım. Özgecan Aslan gibi olacak sonu" diyerek tehditler savurduğu tespit edildi. Fatih’te yakalanarak gözaltına alınan şüpheli emniyete götürüldü. Gözaltına alınan şahıs, işlemlerinin ardından Çağlayan'daki İstanbul Adalet Sarayı'na sevk edildi. Adliyede nöbetçi sulh ceza hakimliğine çıkarılan şüpheli 'silahla tehdit' suçundan tutuklanarak cezaevine gönderildi.
loading...
İlgili Foto Galeriler
Efsane haline gelen komik sorularEfsane haline gelen komik sorular
Sosyal medyada ünlülerSosyal medyada ünlüler
Paylaşım rekorları kıran kurban bayramı cepsleriPaylaşım rekorları kıran kurban bayramı cepsleri
İnternet yıldızı Hüsniye Nine yaşamını yitirdiİnternet yıldızı Hüsniye Nine yaşamını yitirdi
İşinize yarayacak pratik bilgilerİşinize yarayacak pratik bilgiler
Hayattaki Olmayan Şansınızı Gösteren CapslerHayattaki Olmayan Şansınızı Gösteren Capsler
Feedback
Bu sayfa veya içerik ile ilgili bir sorun olduğunu mu düşünüyorsun?
Lütfen bir kaç saniyeni ayır ve aşağıdaki form ile bize bildir
Mail Adresiniz:
Resim Doğrulama Kodu Kodu Yenile
HABERDAR OLMAK İÇİN MAİL BÜLTENİMİZE KAYIT OLUN
Copyright BeyazGazete.Com ' Tüm Hakları Saklıdır. Web sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir. Kaynakları beraberinde belirtilmiştir. Haberleri kopyalamayınız. Norm Yazılım
Ajanslar
yukarı