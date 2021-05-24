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24 Mayıs 2021 Pazartesi günü yayınlandı
Sosyal medyada PKK propagandası yapanlara operasyon: 2 gözaltı

Sosyal medyada PKK propagandası yapanlara operasyon: 2 gözaltı

Şahısların adliyeye sevk edilmeleri

Sosyal Medya Akalan Propaganda Terör Örgütü 

-Detay

( KOCAELİ ) KOCAELİ

- Kocaeli’nin Başiskele ilçesinde, sosyal medya üzerinden PKK/KCK terör örgütünün propagandasını yaptıkları iddiası ile gözaltına alınan 2 kişi adliyeye sevk edildi. Edinilen bilgilere göre, Kocaeli’de sosyal medya üzerinden terör örgütü PKK/TCK’nın propagandasını yaptığı belirlenen E.Ç. ve Ç.T. isimli iki şahıs hakkında gözaltı kararı verildi.
Şahısların yakalanması için Kocaeli İl Jandarma Komutanlığı ekipleri tarafından Başiskele ilçesinde, operasyon düzenlendi.
Gerçekleştirilen operasyonda E.Ç. ve Ç.T. isimli iki şahıs yakalanarak gözaltına alındı. İl Jandarma Komutanlığına götürülen şahıs, işlemlerinin tamamlanmasının ardından Kocaeli Adliyesi'ne sevk edildi.
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