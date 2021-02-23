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23 Şubat 2021 Salı günü yayınlandı
Sosyal medyada gördüğünü denedi, bir anda talep yağdı

Sosyal medyada gördüğünü denedi, bir anda talep yağdı

Gürkan Şakar’ın 3 boyutlu fayansı yapmasından farklı açılardan görüntü

Sosyal Medya Bild İnter 

-3 boyutlu fayanstan farklı açılardan görüntü
-Fayansın kesilmesinden görüntü
-Gürkan Şakar röp.

( DENİZLİ ) -Çinlilerde gördü, kendi denemesine talep yağdı DENİZLİ

- Denizli’de 10 yıldır seramik işi ile uğraşan usta, sosyal medyada Çinlilerin yaptığı 3 boyutlu fayans döşemelerini gördü. Araştırmalarının sonucunda Türkiye’de kimsenin yapmadığı fark eden usta, 1 haftalık uğraşın sonunda elde ettiği sonucu sosyal medyada paylaşınca ardı ardına talep gelmeye başladı.
Denizli’de yaşayan 33 yaşındaki Gürkan Şakar, 10 yıldır fayans ve seramik işçiliği ile uğraşıyor. Boş vakitlerinde sosyal medyada zaman geçiren Şakar, Çinlilerin fayanslar ile yaptığı 3 boyutlu fayans döşemelerini görünce kendiside yapmaya karar verdi. İnternet üzerinde Türkiye’de 3 boyutlu fayans yapan kişileri araştıran Şakar’ın bu girişimi sonuçsuz kaldı. Türkiye’de ilk yapan olma özelliğine sahip olduğunu belirten Şakar’ın bir haftalık çalışmasının sonucu ise görenleri hayrete düşürdü. Kendi sosyal medya hesabı üzerinden son halinin fotoğraflarını paylaşan Şakar’a yurdun dört bir yanından teklif gelmeye başladı.
“Türkiye’de yapabilen yok” Araştırmalarının sonucunda Türkiye’de 3 boyutlu fayans döşemeciliği yapanın olmadığını belirlediğini söyleyen Gürkan Şakar, “10 yıldır seramik işini yapıyorum. Merak sardım 3 boyutlu fayansa ve Çinlilerin yapabildiğini gördüm. Türkiye’de yapabilen yok, iddia ediyorum ve daha önce görmedim. Sosyal medyada yaparlarken gördüm. Nasıl yapılır diye izledim. 6 gün boyunca gece gündüz düşündüm. İlk önce çap parçalarını kesmeyi öğrendim. Kestikten sonra tek tek işaretleyerek fayansı elde ettim. Kendi sosyal medyamda paylaştığım için yoğun talep oldu. Baya isteyenler oldu yapalım diye. En kısa sürede tanıtımını yapacağız” dedi.
(FP-MB-Y)
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