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20 Nisan 2021 Salı günü yayınlandı
Sosyal medyada daha çok beğeni için ölümle burun buruna geldiler

Sosyal medyada daha çok beğeni için ölümle burun buruna geldiler

Kask kamerasından çekim

Sosyal Medya Kamera Çekim Tarihi Surlar Bisiklet 

-Gencin sur üzerine çıkması
-Bisikleti ile gezinmesi
-Tek teker yapması
-Diğer sura atlaması
-Diğer detaylar

( ANTALYA ) -- Antalya’da tarihi surlar üzerinde tehlikeli hareketler- Bisikletiyle yapığı hareketler yürekleri ağızlara getirdi ANTALYA

- Antalya’da akrobasi tutkunu gençlerin tarihi Kaleiçi’nde bulunan surlar üzerinde bisikletleri ile yaptıkları şovlar izleyenlerin yüreklerini ağzına getirdi. Sosyal medyada beğeni almak için ölüme davetiye çıkartılan anları kask kameraları ile çekti. Sosyal medya hesaplarından paylaşılan görüntüler bazı izleyenlerin tepkisine sebep oldu. Olay, Antalya’nın tarihi Kaleiçi’nde bulunan surların üzerinde yaşadı. Akrobasi tutkunu gençlerin, yanlarına aldıkları bisikletler ile surlar üzerine çıkarak tehlikeli hareketlerde bulunduğu görüldü.
Gençlerden birisi bindiği bisikleti surların kenarında zaman zaman tek teker üzerinde kullanarak adeta ölüme meydan okudu. Genç bisikletçi bununla da kalmayarak bir surun üzerinden başka bir sura atladı. Gençlerin yaklaşık 30 metre yüksekliği bulunan surlar üzerinde yaptığı tehlikeli akrobasi hareketleri görüntüleri izleyenlerin yüreklerini ağzına getirdi. Öte yandan sosyal medyada beğeni almak için ölümü göze alan ve o anları kask kameraları ile kaydeden gençlerin görüntülerini izleyenler duruma tepki gösterdi. Bir süre daha hareketlerine devam eden gençler daha sonra eylemelerine son verdiği görüldü.
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