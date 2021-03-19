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19 Mart 2021 Cuma günü yayınlandı
Sosyal medya tefecilerine operasyon

Sosyal medya tefecilerine operasyon

-şüphelilerin adliyeye getirilişi

Akalan Tefecilik Dolandırıcılık Nitelik Irak 

--Adliye B kapısından detay

( ESKİŞEHİR )- Eskişehir'de 'tefecilik' operasyonu: 12 gözaltı ESKİŞEHİR

- Eskişehir’de tefecilik yaptıkları iddiasıyla yakalanan 18 şüpheliden 12’si adliyeye sevk edildi. Eskişehir İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi (KOM) ve Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde, “tefecilik, haksız kazanç elde etme, resmî belgede sahtecilik ve nitelikli dolandırıcılık” suçlarını işledikleri iddia edilen şüphelilere yönelik operasyon düzenlendi.
Sosyal medya ve basın yayın organları üzerinden verdikleri ilanlarla dolandırıcılık yaptıkları, yüksek faizle borç para verip senet imzalatmak suretiyle vatandaşları borçlandırdıkları öne sürülen şüphelilerin ev ve iş yerlerine baskın yapıldı. Operasyon neticesinde yaklaşık 3 milyon TL haksız kazanç elde ettiği belirtilen 2’si kadın toplam 18 kişi gözaltına alındı. Gözaltına alınan şahıslardan 12’si adliyeye sevk edilirken, 6 şüpheli ise emniyetteki işlemlerinin ardından serbest bırakıldı.
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