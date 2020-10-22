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22 Ekim 2020 Perşembe günü yayınlandı
Sosyal medya hesaplarını çalıp, 400 bin liralık vurgun yaptılar

Sosyal medya hesaplarını çalıp, 400 bin liralık vurgun yaptılar

Jandarma ekiplerinin operasyona çıkması

Adli Kontrol Yurt Dışı Cep Telefonu Dolandırıcılık Banka Kartı 

-Şahısların evlerinin kapılarının çalınması
-Adreslere girilmesi
-Evde arama yapılması
-Ele geçirilen malzemelerden görüntü
-Şahısların adliyeye getirilmeleri

( MERSİN )- Mersin'de vatandaşların sosyal medya hesaplarını virüs linkleriyle ele geçiren, ardından mağdur kişilerin arkadaşlarından borç para isteyerek son 2 ayda 400 bin liralık vurgun yapan dolandırıcılık çetesi çökertildi- Olayla ilgili gözaltına alınan 5 kişiden 3'ü tutuklandı MERSİN

- Mersin'de vatandaşların sosyal medya hesaplarını virüs linkleriyle ele geçiren, ardından mağdur kişilerin arkadaşlarından borç para isteyerek son 2 ayda 400 bin liralık vurgun yapan dolandırıcılık çetesi çökertildi. Olayla ilgili gözaltına alınan 5 kişiden 3'ü tutuklandı.Edinilen bilgiye göre, İl Jandarma Komutanlığı Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, vatandaşların sosyal medya hesaplarını virüs linkleriyle ele geçiren, ardından para isteyerek dolandırıcılık yapan şahısları yakalamak için çalışma başlattı. Yapılan çalışmalar sonucunda Mersin ve Adana illerinde faaliyet gösteren bir şebekenin, ele geçirdikleri sosyal medya hesaplarında kayıtlı diğer şahıslardan, hesap sahibi adına borç para talebinde bulunarak üçüncü şahıslar adına açılan hesaplara para aktarıldığı tespit edildi. Şebekenin bu yöntemi kullanarak son 2 ay içerisinde 400 bin liralık vurgun yaptığını belirleyen ekipler, ayrıca şahısların yurt dışına kaçmak amacı ile hazırlık yaptığını da öğrendi. Bunun üzerine belirlenen adreslere operasyon düzenleyen ekipler, 2'si kadın 5 kişiyi gözaltına aldı. Şahısların ikametlerinde yapılan aramalarda 13 bin 200 lira, 1 hesap cüzdanı, 12 banka kartı, 1 diz üstü bilgisayar, 4 cep telefonu, 4 sim kart, 3 pasaport ve 1 gemi cüzdanı ele geçirildi.Olayla ilgili gözaltına alınan şahıslardan 3'ü tutuklanırken, 2'si ise adli kontrolle serbest bırakıldı.
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