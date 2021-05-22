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22 Mayıs 2021 Cumartesi günü yayınlandı
'Sosyal medya hesaplarımı çaldın' kavgasında genç kadın hastanelik oldu

'Sosyal medya hesaplarımı çaldın' kavgasında genç kadın hastanelik oldu

Apartman girişinde yaralı kadın

Sosyal Medya Polis Merkezi Genç Kadın Yaralı Kadın Kadın Hasta 

-Polisin yerde oturan kadından bilgi almaya çalışması
-Kadının ayağı kalmak isterken acıdan feryat etmesi
-Yaralı kadının olayı polise anlatması
-Sağlık ekiplerini gelmesi
-Yaralı kadının sedyeye konulması
-Yaralı kadının acıdan feryadı
-Sedye ile ambulansa taşınması
-Ambulansın hastaneye gidişi

( SAMSUN -ÖZEL) "Sosyal medya hesaplarımı çaldın" kavgasında genç kadın hastanelik oldu SAMSUN

- Samsun'da iki kadın arasında "sosyal medya hesaplarımı çaldın" kavgasında 1 kişi yaralanarak hastanelik oldu. Olay, Samsun'un İlkadım ilçesi Rasathane Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, 35 yaşındaki S.K. adlı kadın sosyal medya hesaplarını çaldığını iddia ettiği arkadaşı 25 yaşındaki E.B. ile kavga etti. Kavgada darp sonucu yaralanan ve merdivenlerden düşen E.B. adlı kadın hastanelik oldu. S.K. polise telefon açıp ihbarda bulunarak 'sosyal medya hesaplarını çalıp kendisini dolandırmak istediğini' ileri sürdüğü E.B adlı kadını yakaladığını söyledi.

Olay yerine polis sevk edildi. Hakkındaki suçlamaları kabul etmeyen E.B. adlı adlı kadın, 112 ekipleri tarafından ambulansla Gazi Devlet Hastanesine kaldırılarak tedavi altına alındı. S.K. ise ifadesi alınmak üzere polis merkezine götürüldü. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.
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