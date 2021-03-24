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24 Mart 2021 Çarşamba günü yayınlandı
Sosyal medya hesabından tehdit edildiğini böyle duyurdu: 'Yalvarıyorum kurtarın, artık evimizi basıyorlar'

Sosyal medya hesabından tehdit edildiğini böyle duyurdu: 'Yalvarıyorum kurtarın, artık evimizi basıyorlar'

Sosyal medyada paylaştığı görüntü

( KÜTAHYA ) Sosyal medya hesabından tehdit edildiğini böyle duyurdu: "Yalvarıyorum kurtarın, artık evimizi basıyorlar"- Kütahya'da bir kadının tehdit edildiği iddiasına ilişkin açıklama KÜTAHYA

Köpek Kavgası Köpek Bild Cep Telefonu 


- Kütahya Valiliği, Tavşanlı ilçesinde bir kadının tartıştığı komşusu tarafından tehdit edildiği iddialarının gerçeği yansıtmadığını açıkladı.
Kütahya Valiliğinden yapılan açıklamada, "N.A. isimli vatandaşımızın TikTok uygulaması üzerinden 'yalvarıyorum kurtarın, artık evimizi basıyorlar' şeklindeki paylaşımı üzerine aşağıdaki açıklamanın yapılması gereği doğmuştur. N.A. isimli şahıs, köpek kavgasını ayırmaya çalışan dayısının, komşuları Ş.A. isimli kadın tarafından cep telefonuyla kayda alındığını fark etmesi üzerine aralarında çıkan sözlü münakaşanın büyümesiyle, durum N.A. tarafından kolluk birimlerine bildirilmiş ve her iki tarafın da müşteki şüpheli olarak ifadeleri alınmıştır. Söz konusu şahıslar hakkında idari makamlarca karşılıklı olarak uzaklaştırma kararı verilmiştir. Yaşanan münakaşada herhangi bir tehdit ve ev basma gibi bir durum söz konusu olmamıştır. İki kadın arasında daha önceden de benzer karşılıklı suçlamaların olduğu, N.A.’nın bahse konu uygulama üzerinden benzeri paylaşımlarda bulunduğu tespit edilmiştir. Konu adli makamlar, kolluk birimleri, Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü birimlerince yakından takip edilmektedir" denildi.
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