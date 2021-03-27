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27 Mart 2021 Cumartesi günü yayınlandı
Sosyal medya fenomenlerinden Korona virüs halayı

Sosyal medya fenomenlerinden Korona virüs halayı

Halay çekmeleri

Fenomen Sosyal Medya 

-Maskeyi halay mendili yapmaları
-Detay

( İSTANBUL ) -- Maskeyi halay mendili olarak kullandılar İSTANBUL

- İstanbul'da bir açılış programına katılan sosyal medya fenomenleri Korona virüs kurallarını hiçe saydı, maskesiz halay çekti. Halay mendili da olarak maske kullandılar. Başakşehir de bir açılış programına katılan sosyal medya platformu olan Sosyal medya fenomenleri ne kural tanıdı ne mesafe. Açılış programına katılan fenomenler açılış esnasında müzik eşliğinde halay çekti ve maske takmadı o anları ise sosyal medya hesabından paylaşan fenomenler takipçilerinin tepkisini aldı. Halay mendili da olarak maske kullandılar. (BT-ZA-
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