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12 Nisan 2021 Pazartesi günü yayınlandı
Sosyal medya fenomenleri ölüme davetiye çıkarıyor

Sosyal medya fenomenleri ölüme davetiye çıkarıyor

motosikletin önünü kaldırması

Fenomen Sosyal Medya Motosiklet Sürücüsü 

-arkasına bakması
-araçların arasına girmesi
-onu görüntülemeye çalışan arkadaşı
-bagaja oturarak ilerlemesi

( BURSA -ÖZEL)- Araçların arasında motosikletin önünü kaldırarak, bagaja oturan arkadaşına poz verdi BURSA

- Bursa’da bir grup arkadaşın sosyal medya fenomenliği ölüme davetiye çıkarıyor. Motosikletin önünü kaldırarak tek teker üzerinde araçların arasında ilerleyen genci görenler hayrete düştü. Önünden giden bagaja oturmuş olan arkadaşına poz veren genç, hem kendi canını, hem de diğer sürücülerin canını tehlikeye attı. Sosyal medyada paylaşılmak üzere çekilen görüntüler bu kadarına da pes dedirtti. Polis ekipleri otomobil ve motosiklet sürücüsünü bulmak için çalışma başlattı. (AÇ-MŞ)
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