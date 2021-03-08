Sosyal medya fenomeni Serkan Özbilek, ünlü sanatçılarla kadın şiddetine dikkat çekti

-Oyunculardan görüntü

-Serkan Özbilek’ten görüntü

-Serkan Özbilek röportajı

-Bedri Ayseli röportajı

-Temel Coşkun röportajı

-Genel ve detay görüntüler

-Görüntü merkeze geçildi



( DİYARBAKIR ) -- Serkan Özbilek, sanatçılarla kadınlar için kamera karşısına geçti DİYARBAKIR



- Diyarbakırlı 1 milyon takipçisi olan sosyal medya fenomeni Serkan Özbilek, Fulden Uras ve Bedri Ayseli ile kamera karşısına geçip 8 Mart Dünya Kadınlar Gününü için anlamlı mesaj verdi. Diyarbakır’da çektiği videolarla fenomen olan ve 1 milyon takipçisiyle vatandaşların gönlünde taht kuran Serkan Özbilek, 8 Mart Dünya Kadınlar Gününde, kadın şiddetine dikkat çekmek ve anlamlı mesaj vermek için senaryosunu yazdığı ve başrolünde ünlü isimlerle oynayıp, seslendirme ve yönetmenliğini Tolga Öztürk’ün yaptığı kısa filmde kamera karşısına geçti. Fenomen Özbilek, empati kurup kadınların şiddet gördüğü, özgürlüğün eksik olduğu bir dönemde, böyle anlamlı bir güne, anlamlı bir mesajla bir paylaşım yapmak istediklerini dile getirdi. “Çok güzel duygusal sahneler oldu” Uzun zamandır sosyal medyada videolar çekip paylaştığını söyleyen fenomen Serkan Özbilek, kadınlar gününe de sosyal sorumluluk projeler içerisinde yer almak istediklerini belirtti.

Fenomen Özbilek, “Kadınların şiddet gördüğü, özgürlüğün eksik olduğu bir dönemde, böyle anlamlı bir güne, anlamlı bir mesajla bir paylaşım yapmak istedik. Sağ olsun Fulden Uras, Bedri Ayseli ve fenomen diğer arkadaşlarımızda destek oldu. Hep beraber böyle güzel bir video çekmeye karar verdik. Buradan da inşallah istediğimiz mesajı topluma vermiş oluruz. Burada canlandırdığımız karakter eşinden şiddet gören, baba evine sığınan ve baba evinden de çaresiz bir şekilde çevrilen herkesin bu konuyla ilgili kanayan yarası olan kişilerin tamamıyla olayı ele almak istedik. Burada şiddet gören bayan değil, temsili olarak bir erkek olmasını istedik. Bu da bir empati olarak canlandırmak adına bana düştü. Çok güzel duygusal sahneler oldu. İnşallah güzel bir sosyal sorumluluk projesi olur” dedi.

“Yapılan şiddetler, bir annemize, bir bacımız, eşimize yapılmış oluyor” Sanatçı Bedri Ayseli, 8 Mart Dünya Kadınlar Günü olduğunu, buna yakın olduğu için çok isabetli bir karar almış olduklarının bilincinde olduklarını ifade etti.

Sanatçı Ayseli, “Bu işi düzenleyen değerli kardeşimiz Serkan Özbilek, bana dedi ki, ‘Ağabey, böyle bir projemiz var. Sen ne dersin senin de katkın olması isteriz’ dedi.

Tabi ben bunu duyunca seve seve dedim. Çünkü bende kadına olan şiddete karşıyım. Yapılan şiddetler, bir annemize yapılmış olur. Bir bacımız, eşimize yapılmış oluyor. Onun için bu çorbada bizim de bir tuzumuz olsun dedim. Ve hemen kabul ettim. Benim buradaki rolüm, çok kısa. Yapıcı Bedri ağabey. Bedri ağabey ortayı buluyor. Herkese nasihatler ediyor” şeklinde konuştu.

Sosyal medya fenomeni Temel Coşkun ise 8 Mart Dünya Kadınlar Günü projesi için buraya geldiklerini kaydetti.

Güzel bir çalışma yaptıklarını aktaran Coşkun, “Kısa bir kamu spotu tarzında. Erkek gözünden kadın olmayı anlatıyoruz. Ben burada bir babayı canlandırıyorum. Ama şöyle bir sorunumuz ve derdimiz var. Biz kadınları sadece 8 Mart Dünya Kadınlar günü içerisinde olumlu düşüncelerimizi insanlara aktarıyoruz. Aslında bunun her daim devam etmesi gerekiyor ki, bazı şeyler değişebilsin diye” diye konuştu.

(RK-AKK-Y)



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