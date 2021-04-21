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21 Nisan 2021 Çarşamba günü yayınlandı
Sosyal medya fenomeni Serkan Özbilek, Ramazanda da kahkahaya boğdu

Sosyal medya fenomeni Serkan Özbilek, Ramazanda da kahkahaya boğdu

Sosyal medyadaki videosundan görüntü

Fenomen Sosyal Medya Rekor Kahkaha Kadın Kılığı 

-Genel ve detay görüntüler

( DİYARBAKIR )- Özbilek, pandemi süresince misafir alınmamasına dikkat çekti DİYARBAKIR

- Diyarbakırlı 1 milyon takipçisi olan sosyal medya fenomeni Serkan Özbilek, Ramazan ayında pandemi nedeniyle kısıtlamada evde kalan vatandaşları çektiği videolarıyla kahkahaya boğdu. Özbilek, kimi videolarında ise eve misafir alınmaması gerektiğine dikkat çekti. Diyarbakır’da çektiği videolarla fenomen olan ve 1 milyon takipçisiyle vatandaşların gönlünde taht kuran Serkan Özbilek, korona virüs nedeniyle kısıtlamada evde kalan vatandaşların iftar sonrası moral ve motivasyonlarını yükseltmek için eğlenceli videolar paylaşmaya devam ediyor. Son olarak çektiği videolarda korona virüs süresince misafir kabul edilmemesi için kadın kılığında eşini polise ihbar ederek vatandaşlara örnek oldu. Ramazanla ilgili esprili konuşmalarına birde Diyarbakır şivesi katarak tıklanma rekorları kıran Özbilek, vatandaşların beğenisini kazanmaya devam ediyor. (MB-AKK-Y)
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