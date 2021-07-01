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1 Temmuz 2021 Perşembe günü yayınlandı
- Sosyal medya fenomeni Murat Övünç’ün oğlu Burak Can trafikte dehşet saçtı

- Sosyal medya fenomeni Murat Övünç’ün oğlu Burak Can trafikte dehşet saçtı

Havaya ateş açtığı anlar

( İSTANBUL ) İSTANBUL

Fenomen Sosyal Medya Kamera Telefon Kamerası Altın 


- Sosyal medyada fenomeni Murat Övünç’ün oğlu Burak Can otomobilinde seyir halinde iken havaya ateş açtı. Olay geçtiğimiz günlerde akşam saatlerinde meydana geldi. Sosyal medya fenomeni Murat Övünç’ün oğlu Burak Can otomobilinde cadde üzerinde seyir halinde giderken tabancasıyla havaya ateş açtı. Burak Can’ın dehşet saçtığı anları yanındaki arkadaşı telefon kamerası ile kayıt altına aldı. O anlar sosyal medyadan paylaşıldı. (VEG-ÖFA
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