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13 Aralık 2020 Pazar günü yayınlandı
Sosyal medya düşkünlüğü ne kısıtlama ne de sosyal mesafe tanıdı

Sosyal medya düşkünlüğü ne kısıtlama ne de sosyal mesafe tanıdı

Gençlerden detay

( BURSA ) BURSA

Sosyal Medya Kamera Cep Telefonu 


- Bursa'da sosyal medya uygulaması Tiktok'a video yüklemek için kısıtlamada sokağa çıkan gençler dikkat çekti.Bursa'nın Yıldırım ilçesinde sosyal medya uygulaması Tiktok'a video yüklemek için kısıtlamayı delerek sokağa çıkan gençler, boş olan yolda halay çekti. Bir grup sokak üzerinde sosyal mesafeye aldırmadan halay çekerken, bir başka grup ise tehlikeye aldırış etmeden yol ortasında video çekti. Bir kişinin ise fotoğraf çekinme sevdası dikkatlerden kaçmadı. O anlar ise bir vatandaş tarafından cep telefonu kamerasıyla kaydedildi.
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