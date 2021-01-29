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29 Ocak 2021 Cuma günü yayınlandı
- Sosyal Market’ten ihtiyaç sahiplerine 3.5 ton hamsi

- Sosyal Market’ten ihtiyaç sahiplerine 3.5 ton hamsi

Balıklar vatandaşlara verilirken görüntü

İstifa Market 2010 Yılı Uttu Hayırseverler 

-Balıklardan görüntü
-Detay görüntüler
-Röportaj

( İSTANBUL ) İSTANBUL

- Beyoğlu’nda dar gelirli ailelerin her türlü ihtiyaçlarını gideren Sosyal Market, bu kez de ihtiyaç sahibi 3 bin aileye 3.5 ton hamsi dağıttı.
Beyoğlu Belediyesi tarafından 2010 yılında kurulan Sosyal Market, Beyoğlu’ndaki ihtiyaç sahiplerinin yüzünü güldürmeye devam ediyor. Dar gelirli ailelere giyimden gıdaya, temizlik malzemelerinden kırtasiye malzemelerine kadar her türlü ihtiyaçlarını gideren Sosyal Market, 3 bin aileye 3.5 ton hamsiyi ihtiyaç sahibi vatandaşlara dağıttı.
Küçük Piyale Mahallesi’nde bulunan sosyal markete gelen dar gelirli vatandaşlar, paketlerde dağıtılan hamsileri alarak evinin yolunu tuttu. “Pandemi nedeniyle bu dönemde bu tür yardımların önemli olduğunu düşünüyoruz” Beyoğlu Belediyesi Sosyal Yardım İşleri Müdürü Muhammet Kurtulmuş, “Geçen hafta hayırseverler tarafından bağışlanan 2.5 ton balığı Beyoğlu Belediyesi Sosyal Market ile ihtiyaç sahibi ailelere dağıtmıştık. Pandemi nedeniyle bu dönemde bu tür yardımların önemli olduğunu düşünüyoruz. Sayın başkanımızın talimatları sonucu yine bugün 3.5 ton, hayırseverler tarafından gelen balıklar ihtiyaç sahibi vatandaşlara dağıtılıyor. Yaklaşık 3 bin aile bu balıklardan istifade etmektedir. Sosyal mesafeye uygun bir şekilde herkese balıkları veriliyor” dedi.
(Sİ-EG-
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